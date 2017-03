Lieferengpass: Schweizer Pflichtlager von Antibiotika wird frei gegeben

Die betroffene Firma in China produziert einen Grossteil des weltweit verfügbaren Wirkstoffes. Zurzeit ist die Produktion unterbrochen. Deshalb sind auf dem freien Markt im Moment nur noch beschränkt Medikamente mit dieser Wirkstoffkombination erhältlich. Aufgrund der kritischen Versorgungssituation hat das WBF beschlossen, die Verordnung über die Pflichtlagerfreigabe von Antibiotika per 20. März 2017 in Kraft zu setzen. Damit kann der Engpass überbrückt und eine ausreichende Versorgung der betroffenen Patienten sichergestellt werden. Das BWL sorgt dafür, dass die entsprechenden Pflichtlagermengen den Spitälern bedarfsgerecht über die normalen Lieferkanäle zugeführt werden.

Bei der Wirkstoffkombination Piperacillin/Tazobactam handelt es sich um ein wichtiges intravenös verabreichtes Antibiotikum, welches dank seines breiten Wirkungsspektrums auch bei Problemkeimen und im Notfall ohne weiteres Abwarten von Laborresultaten eingesetzt werden kann. Es wird insbesondere im Spital bei schwersten, lebensbedrohenden Infekten verabreicht.