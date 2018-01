Markteintrittsprämie könnte Entwicklung neuer Antibiotika beflügeln

Zu dieser Einschätzung kommt ein internationales Forscherkonsortium unter der Leitung der Universität Genf und des Pharmaunternehmens AstraZeneca. Das aus 23 Partnern wie Forschungsinstituten, Gesundheitsorganisationen und Pharmaunternehmen bestehende Konsortium prüfte mehr als 30 Formen von Anreizen. Diese sollen die Entwicklung neuer Antibiotika und deren nachhaltigen Gebrauch fördern.

Nachhaltiger Einsatz

Das Konsortium empfiehlt Markteintrittsprämien auszuzahlen. Entwickler würden also für die erfolgreiche Zulassung eines neuen Antibiotikums Gelder erhalten. Die neue Arznei müsste dabei vorher festgelegten Kriterien genügen. Dazu gehören der nachhaltige Einsatz und die Verteilungsgerechtigkeit, wie die Universität Genf in einer Mitteilung vom Mittwoch schreibt.

Die Forscher schätzen, dass dadurch in den kommenden fünf Jahren bis zu zwei neue Antibiotika auf den Markt kommen könnten, die speziell auf von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) als prioritär eingestufte Erreger abzielen.

Insgesamt könnten den Simulationen zufolge in den nächsten 30 Jahren 16 bis 20 neue, innovative Antibiotika entstehen. "Ohne Anreize werden einige wissenschaftlich vielversprechende Arzneien wahrscheinlich nie den Weg zu den Patienten finden", wird Professor Francesco Ciabuschi von der Uppsala Universität in der Mitteilung zitiert.

Globale Gesundheitskrise

Laut den Resultaten des Forschungsprojekts DRIVE-AB (Driving Re-investment in research and development for antibiotics and advocating their responsible use) würden auch andere Förderinstrumente wie Forschungsbeiträge die Entwicklung beflügeln. Die Gruppe betont, dass die Förderungsmassnahmen als Ergänzung gedacht sind. Sie rechnet mit 800 Millionen Dollar, die jährlich in die Fördermassnahmen fliessen sollten.

An den Folgen resistenter Bakterien sterben in der Schweiz jedes Jahr mehrere hundert Menschen. Die EU schätzt die Zahl der Toten auf 25'000 pro Jahr, weltweit sind es laut Weltgesundheitsorganisation 700'000. Die WHO sieht die Resistenzen denn auch als globale Gesundheitskrise an.