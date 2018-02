Menschen zum Weltkrebstag zur Stammzellspende aufgerufen

Zum Weltkrebstag hat die Organisation DKMS dazu aufgerufen, sich als Stammzellspender registrieren zu lassen. Jeder gesunde Erwachsene zwischen 17 und 55 Jahren könne als potenzieller Stammzellspender die Lebenschancen für Blutkrebspatienten erhöhen, erklärte die DKMS, die bis 2016 unter dem Namen Deutsche Knochenspenderdatei bekannt war, am Freitag in Köln.

Alle 15 Minuten erkrankt in Deutschland demnach ein Mensch an Blutkrebs. Derzeit leben hierzulande rund 123.000 Menschen mit einer Blutkrebserkrankung. Jedes Jahr sterben mehr als 18.000 Patienten daran oder an anderen bösartigen Erkrankungen des blutbildenden Systems.

Für die Registrierung nehmen potenzielle Stammzellspender mit Wattestäbchen Abstriche von ihrer Wangenschleimhaut und schicken diese samt ausgefüllter Einverständniserklärung an das DKMS-Labor. Nach der Registrierung werden die Untersuchungsergebnisse gespeichert und anonym für den weltweiten Patientensuchlauf zur Verfügung gestellt.

Viele Blutkrebspatienten sind Kinder und Jugendliche, deren einzige Chance auf Heilung eine Stammzellspende ist. Doch jeder zehnte Patient findet keinen Spender. Nur ein Drittel der betroffenen Patienten findet innerhalb der Familie einen geeigneten Spender.

Der Weltkrebstag am Sonntag steht unter dem Motto "Wir können. Ich kann." Damit betont die Internationale Vereinigung gegen Krebs, dass sich jeder gegen Krebs engagieren kann.