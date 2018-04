Monatliche Gesundheitskosten steigen 2016 auf 800 Franken pro Kopf

Gesundheitsbehörde verhindert Yoga-Kurse mit Ziegen in New York

Die New Yorker Gesundheitsbehörde hat Yoga-Kurse mit Ziegen in der Millionenmetropole vorerst verhindert. Ein Yoga-Studio aus einem Ort rund vier Autostunden nördlich der Stadt hatte den in Oregon entstandenen Trend für einige Wochen nach Brooklyn bringen wollen.