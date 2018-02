Nationalrat beschliesst neue Regeln für Gentests

In Basel-Stadt und Baselland erkranken jährlich insgesamt rund 3500 Personen neu an Krebs, circa 2200 Menschen sterben an einer Krebserkrankung. Die Diagnose Brustkrebs kommt für jede Frau als riesiger Schock, auch die Auseinandersetzung mit Chemotherapie, Bestrahlung oder Amputation.