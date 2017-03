Neue Ansatzpunkte gegen die Huntington-Krankheit entdeckt

Eine Mutation im Protein "Huntingtin" führt dazu, dass es verklumpt und sich in Nervenzellen des Grosshirns ansammelt. Therapien für das bisher nicht heilbare und unaufhaltsame Erbleiden könnten darauf abzielen, kleine chemische Veränderungen an dem Eiweiss auszunutzen, die das Verklumpen reduzieren und es dadurch weniger schädlich machen.

Um die Effekte solcher chemischer Veränderungen zu studieren, haben Forschende der ETH Lausanne (EPFL) um Hilal Lashuel den mutierten Teil des Proteins künstlich im Labor hergestellt und chemische Veränderungen daran angebracht. Die Ergebnisse stellen sie im Fachblatt "Angewandte Chemie" vor.

Wissenslücke umgangen

Die gleichen chemischen Modifikationen am Huntingtin kommen auch natürlicherweise in Zellen vor. Allerdings sind die dafür verantwortlichen Enzyme zu einem grossen Teil noch unbekannt. Dank der ausgeklügelte Synthese im Labor umgingen die Forscher somit eine Wissenslücke und konnten dennoch die Effekte der chemischen Veränderungen studieren, schrieb die EPFL in einer Mitteilung.

Durch diese Herangehensweise haben die EPFL-Forschenden beispielsweise entdeckt, dass eine angehängte Phosphor-Gruppe an einem bestimmten Baustein des Proteins sein Verklumpen verhindert. Eine gleichzeitig angebrachte Acetyl-Gruppe an einer spezifischen anderen Stelle hob diesen Schutzeffekt jedoch wieder auf.

Diese Erkenntnisse zeigen, wo künftige Therapien allenfalls die Schrauben ansetzen könnte, um das Fortschreiten der schweren Erbkrankheit aufzuhalten. Der nächste Schritt wäre, einen Weg zu finden, die erwünschten chemischen Veränderungen am Huntingtin in lebenden Zellen zu fördern und gleichzeitig die hinderlichen zu vermeiden.