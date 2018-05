Neue Gesichter für die Schweizer Paraplegiker-Gruppe

Per 15. Oktober 2018 übernimmt Beatrice Müller bei der Schweizer Paraplegiker-Stiftung (SPS) in Nottwilvon Pius Bernet die Funktion LeiterinFinanzen und Controlling. An der Stiftungsratssitzung vom 18. April 2018 wurde PD Dr. Markus Béchir zum Verwaltungsratspräsidenten des Schweizer Paraplegiker-Zentrums gewählt. Dr. Luca Stäger, der bisherige Verwaltungsratspräsident, bleibt im Stiftungsrat der Schweizer Paraplegiker-Stiftung.