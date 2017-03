Neuer Impfstoff gegen Rotaviren könnte viele Kinder retten

Der getestete Impfstoff sei "zugleich sicher und wirksam gegen Rotaviren", insbesondere gegen die südlich der Sahara verbreiteten Virenstämme. Rotaviren sind hoch ansteckend und können vor allem bei Säuglingen und Kleinkindern zu besonders schweren Symptomen wie wässrigem Durchfall, Erbrechen und Bauchschmerzen führen. In Subsahara-Afrika ist die Durchfallerkrankung die zweithäufigste Todesursache bei Kindern und Säuglingen.

Die humanitäre Organisation "Ärzte ohne Grenzen" hat am Donnerstag die Resultate einer klinischen Phase-3-Studie präsentiert, die sie in Zusammenarbeit mit dem nigrischen Gesundheitsministerium und anderen Institutionen bei rund 3500 Kindern unter zwei Jahren durchgeführt hat. Die Ergebnisse sind am Donnerstag im Fachblatt "New England Journal of Medicine" erschienen. Demnach hatte der oral verabreichte Impfstoff eine Schutzwirkung von 67 Prozent.

Günstiger und hitzestabil

Zwar gibt es bereits zwei Impfstoffe gegen Rotaviren, der neue sei jedoch deutlich günstiger, hielt die Organisation fest. Zudem ist er hitzestabil, er muss demnach nicht gekühlt gelagert werden. Die bisherigen Vakzine benötigen hingegen eine durchgehende Kühlkette. Zurzeit wird der neue Impfstoff von der Weltgesundheitsorganisation WHO geprüft.

Die meisten Todesfälle durch Rotaviren werden in Ländern mit niedrigem Einkommen festgestellt, wo die Menschen einen sehr beschränkten Zugang zu sauberem Wasser und sanitären Anlagen haben, wie "Ärzte ohne Grenzen" schreibt. Eltern könnten sich die nötige medizinische Behandlung, die ihre Kinder retten könnte, nicht leisten. Umso wichtiger seien Präventionsmassnahmen wie Impfkampagnen.

Der neue Impfstoff "wird Kinder, die es am nötigsten haben, vor dem Rotavirus schützen", erklärte die medizinische Leiterin der Nichtregierungsorganisation, Micaela Serafini.