Neuer Mechanismus hinter Typ-2-Diabetes entdeckt

Obwohl die junge Wissenschaftlerin Giulia Enders in ihrem Buch «Darm mit Charme» den Darm spannend und unterhaltsam zugleich beschrieben hat, ist er immer noch ein Tabuthema, bei dem man meist an ältere Menschen denkt. Die Diagnose Darmkrebs erhalten jedoch immer häufiger auch Leute unter 50 Jahren, wie jüngst Forscher vom amerikanischen Nationalen Krebsinstitut in Atlanta zeigen. Ob diese Erkenntnisse auch in Basel eine Rolle spielen, hat barfi.ch im Interview mit dem Gastroenterologen Lukas Degen erfahren.