Österreich einigt sich auf Rauchverbot für Jugendliche

Darauf einigten sich die Jugendreferenten der Bundesländer am Freitag bei einer Konferenz im niederösterreichischen Krems. Zusätzlich wird auf Vorschlag von Familienministerin Sophie Karmasin (ÖVP) ein Massnahmenpaket zur Prävention geschnürt.

Die Anhebung der Altersgrenze von 16 auf 18 Jahre sei nötig gewesen, weil die Zahl der rauchenden Jugendlichen in Österreich sehr hoch sei. "Wir sind damit leider Europameister, das ist bedauerlich", sagte Karmasin im Vorfeld.

Österreich wird ausserdem - ebenfalls als Schlusslicht in der EU - das Rauchen in Gaststätten ab Mai 2018 generell untersagen. Aktuell gibt es in vielen Lokalen noch getrennte Bereiche.