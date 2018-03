Rauchentwöhnung mit Medikamenten – auch bei COPD möglich?

Um Fussgeschwüre und Amputationen bei Diabetikern zu vermeiden, wurde in den vergangenen Jahren eine Sensor-ausgestattete Schuheinlage in der Uniklinik Magdeburg gemeinsam mit einem Industriepartner entwickelt. Nun können Betroffene für zwei Jahre in ihrem häuslichen Umfeld die «intelligenten» Einlegesohlen testen.