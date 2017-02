Schleimhaut-Verpflanzung erleichtert Krebspatient das Leben

Zunächst entnahmen die Mediziner dem Mann Schleimhaut aus dem Dünndarm, teilten die kommunalen Vivantes-Kliniken in Berlin am Mittwoch mit. Die Schleimhaut sei dann in einem komplizierten Verfahren in die Speiseröhre transplantiert worden. Dort sei sie nun dauerhaft angewachsen.

Nach der Entfernung des Tumors aus der Speiseröhre hatte das Narbengewebe dem Patienten das Schlucken - und damit auch das Essen - extrem erschwert. Inzwischen könne der Mann sogar wieder seine Lieblingstorte essen, teilten die Kliniken mit. Ärztliche Fachgesellschaften begrüssen diese Lösung für den Patienten. Sie haben aber noch Zweifel, ob das Verfahren künftig breiter angewendet werden kann.

Pro Jahr erkranken hierzulande laut Krebsliga Schweiz rund 560 Menschen an Speiseröhrenkrebs. Damit macht diese Tumorart rund ein Prozent aller Krebserkrankungen aus. Männer sind rund dreimal häufiger betroffen als Frauen. Typische Warnzeichen seien Schluckbeschwerden, krampfartige Schmerzen beim Schlucken, Aufstossen, Sodbrennen oder Heiserkeit, heisst es auf der Website der Krebsliga.