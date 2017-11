Simone Ludat-Geisseler neu in der Schmerzklinik Basel

Frau Ludat-Geisseler war vor ihrem Wechsel zur Schmerzklinik Basel als Leitende Ärztin für Schmerzmedizin am Bethesda-Spital in Basel tätig. Sie hat an der Ruhr-Universität in Bochum Medizin studiert, nachdem sie sich zuvor zur diplomierten Krankenschwester ausgebildet hatte. Seit 2002 lebt und arbeitet sie in der Schweiz, wo sie unter anderem im Kantonsspital Schaffhausen, im Spital Schwyz, im Kantonsspital Winterthur und im Zuger Kantonsspital in den Bereichen Anästhesie und Schmerztherapie tätig war.