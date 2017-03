Spielerisches Fitness-Training für Senioren

Fitness-Training am Computer: Was Jüngere schon lange für sich entdeckt haben, soll auch Älteren helfen, länger beweglich zu bleiben. So die Idee des EU-Projekts "WeTakeCare", das die ZHAW-Forschenden um Silke Neumann gemeinsam mit internationalen Partnern durchgeführt haben.

Die Spiele sollen dabei gezielt das trainieren, was Seniorinnen und Senioren im Alltag brauchen: also beispielsweise Bewegungen für längeres Gehen, sich Ankleiden oder das Erreichen von Gegenständen in höheren Schränken.

Von Sudoku bis Labyrinth

Auf dieser Basis haben die Forschenden beispielsweise ein 3D-Sudoku entwickelt, das die Beweglichkeit und Kraft von Armen und Schultern fördert, oder ein virtuelles Labyrinth, durch das die Nutzer laufen und dabei Ausdauer, Kraft und Gleichgewicht trainieren - alles im sicheren Umfeld zuhause.

Die Forschenden tauschten sich von Anfang an mit Seniorinnen und Senioren aus, um die Spiele speziell an ihre Bedürfnisse anzupassen, wie die ZHAW in einer Mitteilung vom Donnerstag schrieb. So wurde die Bedienungsoberfläche der Software nach Vorgaben der befragten Senioren möglichst nutzerfreundlich gestaltet. Die Spiele lassen sich sowohl am TV als auch am PC oder Tablet nutzen.

Abschliessend wurden die Spiele während drei Monaten getestet, wodurch sich die Ausdauer der Studienteilnehmenden merklich verbesserte, wie die ZHAW schrieb. Die Software biete zudem auch Tipps zur Sicherheit im Haushalt, neue Ideen für den Alltag und auch Informationen für betreuende Angehörige.