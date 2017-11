Swiss-Bridge-Award: 500'000 Franken für Krebsforschung

Insgesamt hatten sich 59 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler um den Preis beworben. Eine elfköpfige Jury hat die beiden Projekte ausgewählt, wie die Swiss Bridge Stiftung am Freitag mitteilte.

Yaron Carmi von der Universität Tel Aviv untersucht mit seinem Team, was die sogenannten zytotoxischen Zellen davon abhält, in das vom Tumor besetzte Gebiet einzudringen. Die Forscher erhoffen sich von der genauen Untersuchung des Zusammenspiels zwischen verschiedenen Klassen von Immunzellen neue Einsichten und Ideen, wie sich Immuntherapien in Zukunft verbessern lassen.

Im Projekt von Johanna Joyce von der Universität Lausanne geht es um die Rolle von Immunzellen in der Umgebung von Hirnmetastasen. Lange Zeit ging man davon aus, dass Immunzellen durch die sogenannte Blut-Hirn-Schranke abgehalten werden. Inzwischen gibt es Hinweise, dass diese mit fortgeschrittener Krebserkrankung zunehmend undicht wird, so dass Tumor- und Immunzellen passieren können.

So finden sich bei Brust- und Leberkrebsbetroffenen Immunzellen in Biopsieproben von Hirnmetastasen. Dabei handelt es sich meist um neutrophile Zellen. Joyce und ihr Team wollen die Rolle dieser Klasse von Immunzellen entschlüsseln, um neue therapeutische Angriffspunkte ausfindig zu machen, wie es in der Mitteilung heisst.

Die Stiftung Swiss Bridge wurde vor mehr als 20 Jahren mit Unterstützung der Krebsliga Schweiz gegründet. Mit Hilfe privater Spenden und Stiftungen konnten bislang über 25 Millionen Franken für Forschungsarbeiten vergeben werden.