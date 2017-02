TACKERS Camp: Skilager für Kinder mit einem Transplantationsorgan

Eine Gondel bringt Baebhen vom Dorf Anzère hinauf auf den Berg, mitten ins Skigebiet. Die junge Frau aus Dublin kennt die Skihänge wie ihre Hosentasche, ist sie nun doch schon zum achten Mal für eine Woche in der Walliser Bergregion. Nichts liesse darauf schliessen, dass Baebhen eine eindrückliche Geschichte zu erzählen hat, die ihr sogar einen Eintrag bei Guinness World Records einbrachte: Sie ist das jüngste Kind, das je eine Lebertransplantation erhalten hat. Im Alter von nur fünf Tagen wurde ihr ein Achtel einer Spenderleber implantiert. Mit dieser Leber lebt die 19-jährige Jurastudentin heute noch: „Ich bin dem anonymen Spender unendlich dankbar, er hat mir mein Leben geschenkt!“. Im Alter von sieben Jahren kam Baebhen Schüttke zum ersten Mal ins TACKERS Camp nach Anzère, ein Ski- und Snowboardlager für transplantierte Kinder und Jugendliche, und sie kam immer wieder. In diesem Jahr ist sie zum ersten Mal als freiwillige Helferin dabei. „Es ist für die Kinder wichtig, dass die Mitarbeitenden auch transplantiert sind, so sehen sie, dass es eine Zukunft gibt, auch mit einer Transplantation“, weiss Baebhen aus eigener Erfahrung.

Bereits zum 16. Mal wird in diesem Jahr das TACKERS (Transplant Adventure Camp for Kids) durchgeführt. Die Idee für dieses Ferienlager der besonderen Art hatte Liz Schick, eine in Anzère lebende Engländerin, die selbst lebertransplantiert ist. „Ich will, dass die Kinder merken, dass sie alles machen können, alles, wie die anderen Kinder auch – das ist wichtig für ihr Leben“, ist Liz Schick überzeugt. „Auch darf man nicht vergessen, körperliche Aktivität ist auch für transplantierte Menschen ganz essentiell, sie hilft ihnen, gesund zu bleiben!“. Unterstützt wird Liz Schick und das TACKERS Camp von zahlreichen freiwilligen Helfern, finanziell vom Unternehmen Neovii Pharmaceuticals AG, dem Kiwanis-Club Crans-Montana, der Stiftung Swisstransplant sowie von privaten Gönnern und Télé Anzère.

Viel Enthusiasmus und grosse Begeisterung

In unterschiedlichen Gruppen fahren die Kinder ihren Skilehrern hinterher, die weissen Hänge hinunter ins Dorf. Für die Skilehrer ist diese Woche eine grosse Herausforderung, denn sie müssen im Vorherein an vieles denken, wie zum Beispiel ob alle genügend Wasser dabei haben, denn vor allem die nierentransplantierten Kinder müssen regelmässig und genügend trinken, oder ob alle die Medikamente, die sie am Mittag nehmen müssen, eingesteckt haben. „Für mich ist es dennoch die beste Woche, die ich hatte, seit ich hier Skilehrerin bin. Die Kinder sind mit so viel Enthusiasmus dabei, sind so begeistert über die Möglichkeit, körperlich etwas zu tun, Ski zu fahren – es macht unglaublich viel Spass, dies zu sehen“, freut sich Sam McGovern, die 25-jährige Australierin, die diese Wintersaison zum ersten Mal in Anzère arbeitet.

Baebhen ist zurück von der Skipiste, heute Nachmittag wird sie mit den Kindern malen und basteln. Für eine Woche leben die transplantierten Kinder in familiärer Atmosphäre zusammen in einem grossen Chalet, sind unter sich, weit weg von ihren Eltern. Sie fahren Ski, Snowboard oder sind mit dem Husky-Schlitten unterwegs, Schwimmen, Basteln – alles, was das Kinderherz begehrt. „Wenn ich zurückblicke, habe ich nur positive Erinnerungen an meine Ferien im TACKERS. Die Zeit, die ich hier mit den anderen Kindern verbringen durfte, zeigte mir, dass wir alles können, wie alle anderen Kinder auch, obwohl wir oft ins Spital gehen, Bluttests durchführen und Medikamente nehmen müssen“, erinnert sich Baebhen. „Dieses Selbstvertrauen, das man hier gewinnt und die Unabhängigkeit, die man erlangt nimmt man mit nach Hause, mit ins Leben – Selbstvertrauen und Unabhängigkeit, das wird den Kindern hier mitgegeben!“. Das TACKERS ist aber nicht nur für die Kinder eine wunderbare Einrichtung, sondern auch für ihre Eltern. „Die Eltern können während der Woche erfahren, dass ihr Kind es schafft, alles schafft – und das ohne sie. Das zu sehen, ist für sie eine grosse Freude und Erleichterung“, weiss Baebhen aus ihrer eigenen Geschichte.