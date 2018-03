Traditionelle Chinesische Medizin am Kantonsspital Baselland

Die Praxis am Standort Laufen wird unter dem Namen «TCM Laufental» geführt. Zum Wohl der Patientinnen und Patienten wird eine enge Zusammenarbeit mit den Kliniken des KSBL am Standort Laufen stattfinden. Das Unternehmen «TCM Oberaargau» wurde 2010 gegründet und betreibt heute vier Praxen, die an den Standorten des Spitals Region Oberaargau (SRO) untergebracht sind.

Am 28. April 2018 öffnet die «TCM Laufental» von 10.00 - 16.00 Uhr ihre Türen für Besucherinnen und Besucher. Die Bevölkerung ist eingeladen, sich über die Behandlungen zu informieren und beraten zu lassen.

Medizin mit Nadeln

Akupunktur ist die bekannteste TCM-Therapieform. Sie umfasst die Behandlung mit feinsten Nadeln, mit denen anatomisch definierte Körperstellen punktiert werden. Zusätzlich werden Kräuter- und Wärmetherapien (Moxibustion/Moxa), Körpermassage und häufig traditionelles Schröpfen angewendet.

Die TCM Laufental ist eine von den Krankenkassen anerkannte Praxis. Die Kosten der Behandlungen können über die Zusatzversicherung für Komplementärmedizin abgerechnet werden. Damit Interessierte diese ganzheitliche Medizin kennenlernen können, ist eine Erstdiagnose bzw. Erstbehandlung bei der «TCM Laufental» unverbindlich und kostenlos.