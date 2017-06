UNICEF: Zehntausende Menschen im Jemen an Cholera erkrankt

Im Jemen sind durch einen Ausbruch der Cholera in den vergangenen Wochen nach UNICEF-Angaben rund 70'000 Menschen erkrankt. Es handle sich um eine beispiellose Ausbreitung, sagte UNICEF-Regionaldirektor Geert Cappelaere am Freitag. Etwa 600 Personen seien bereits an den Folgen der Krankheit gestorben.