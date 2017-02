US-Expertengruppe spricht sich für Eingriffe in menschliche DNA aus

Eine Expertenkommission der US-Akademie der Wissenschaften befürwortet zur Verhinderung schwerer Erbkrankheiten Eingriffe in die DNA befruchteter menschlicher Eizellen oder früher Embryonen. In einem am Dienstagabend veröffentlichten Bericht der Akademie heisst es, entsprechende Manipulationen am Erbgut dürften aber nur "unter sehr strikter Kontrolle" und in aller Transparenz erfolgen.