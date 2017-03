Veranstaltung in Basel: Mit Mut, Willen und Wein gegen die Nervenkrankheit ALS

Da waren Vorzeichen gewesen. Die Krankheit begann schleichend, harmlos. Einmal kurz etwas weniger Gefühl in den Beinen, dann ein Sturz auf dem Heimweg aus der Beiz die «Drei Eidgenossen». Aber in diesem Moment will der selbstständige IT-Ingenieur Martin Boss noch nichts wissen. Als die ersten Anzeichen der Krankheit auftreten, ist der Berner 43, er steht mitten im Leben. Ein Hitzkopf sei er gewesen, sagen Freunde über ihn. Er habe gerne diskutiert und ein ausgeprägtes soziales Bewusstsein gehabt.

Rund ein halbes Jahr vor seinem 44 Geburtstag stand die Diagnose fest: Tinu Boss litt unter ALS. Amyotrophe Lateralsklerose ist eine Erkrankung des Nervensystems. Im Rückenmark bilden sich die Verbindungszellen (Motoneuronen) zurück, so dass es zunehmend zu Lähmungen bei verschiedenen Muskelgruppen kommt. Allerdings änderte sich zu nächst nicht viel. Äusserlich war Tinu nicht viel anzumerken. Er hatte zwar die schreckliche Diagnose, aber als Symptom nur eine Schwäche im rechten Fuss.

Heimtückische Krankheit

ALS ist eine heimtückische Krankheit. Sie verläuft unberechenbar, es beginnt mit kleinen Muskelschwächen und endet mit der Lähmung und dem Ausfall von überlebenswichtigen Muskelgruppen wie der Atmung. Die Ursache von ALS ist noch immer unbekannt. Deshalb ist eine gezielte Therapie nicht möglich. Patienten müssen sich mit ihrem Schicksal abfinden und mit der Ungewissheit klarkommen. Denn die Betroffenen wissen nie, wann sich die Situation weiter verschlimmern könnte.

Nach der ersten Reaktion gefragt, sagt die Lebenspartnerin von Martin Boss, Pedä Siegrist: «Ganz überraschend kam es nicht. Aber er hat die Diagnose rausgeschoben. Er ging nicht zum Arzt. Aber am Ende hätte es auch nichts gebracht, wenn wir es früher gewusst hätten.» Martins Freund Robert Riesen sagt, er hätte von der ALS-Diagnose bei einem Ausflug und Abendessen erfahren. «Ich war natürlich sprachlos. Hatte keine Ahnung, was das bedeutete und musste erst nachforschen.»

Bald fand der Werber, der gerne Koch geworden wäre, heraus, dass da kein Licht am Ende des Tunnels sein würde. Die Krankheit Tinus war unvorhersehbar, heimtückisch. Niemand, nicht einmal vermochte zu sagen, wann die Zellen im Rückenmark weiter zurückgehen würden, so dass neue Muskelschwächen auftauchen würden. Die Situation erschien trostlos. «Er hat nicht gerne darüber geredet», sagt Pedä. «Er wollte keine grosse Sache daraus machen, aber irgendwie musste man mit der Sache umgehen», meint Robert Riesen.

Mit dem Buch «Kochen für Boss» will Robert Riesen auf die Krankheit aufmerksam machen. Er sagt: «Es fällt den Betroffenen nicht leicht, über die Krankheit zu sprechen. Man weiss einfach nicht, wie man damit umgehen soll. Und die Medizin kann höchstens Symptome lindern. Eigentlich ist man da auf sich selbst gestellt.» Schwer zu fassen, ist darum auch das Buch: Es beschreibt Martin Boss etwa so: «Er war kein Frauenheld, aber er hatte grosse Freude an weiblichen Wesen. Ganz der Macho, wie wir ihn liebten.» Es beschreibt aber auch einen Mann im besten Alter, der sich von seinem Schicksal nicht unterkriegen lassen will. Robert Riesen: «Er machte einfach weiter. Auch als es schlechter ging. Er zog sein Ding durch.» Auch die Antwort seines Umfelds ist erstaunlich. Rund um den Kranken entsteht eine Gemeinschaft, die feiert, zusammen isst und sich die Betreuung des Kranken teilt, als es immer schlechter geht.

Stück für Stück die Kontrolle verlieren

Für Partnerin Pedä Siegrist ist dies eine Erleichterung: «Als es ihm schlechter ging, konnte ich die Betreuung ja nicht mehr selbst leisten und so bekam ich doch manchmal die Gelegenheit etwas für mich zu machen.» Tatsächlich kann man sich die Belastung nur schwer vorstellen. Graduell geht es den Erkrankten immer schlechter. Stück für Stück verlieren sie die Kontrolle über sich selbst und damit die Selbstständigkeit.

Im Interview mit Tinus Neurologen Dr. Sebastian Humpert erzählt Riesen etwa die Geschichte mit dem Rauchen: So verlor Tinu zuerst die Kontrolle über seine Lippen, so dass er die Zigi mit den Zähnen festhalten musste, schliesslich musste ihm jemand den Glimmstengel halten und manchmal fiel ihm der brennende Stengel einfach in den Schoss, so dass er rief: «Ich brenne». Während die Gemeinschaft um Boss darüber lachen konnte, so sei die Zeit dennoch nicht einfach gewesen. Denn natürlich wächst mit dem Kontrollverlust die Wut des Patienten. Gleichzeitig stellt das Buch aber klar, dass Martin Boss im Angesicht des Unvermeidlichen nicht aufgegeben hat.

Das Leben feiern

Riesen hat trotz des Titels «Kochen für Boss» kein Kochbuch geschrieben, er sagt: «Im Grunde habe ich einfach für einen Freund gekocht, wegen der Krankheit war es ja wichtig, dass er gut isst. Schliesslich hat sich der Kreis immer mehr erweitert.» Klar seien sie manchmal auch nur zu zweit gewesen, manchmal sieben, manchmal mehr, aber immer habe es gute Gespräche gegeben und das Gefühl, dass man es gemeinsam schaffe, mit der heimtückischen Krankheit umzugehen.

Die Fallmanagerin Susanne Brawand, Ansprechperson im Inselspital, dass es sie stark beschäftigt habe, dass Martin Boss so jung von ALS betroffen gewesen sei und dies mit einem zwölfjährigen Sohn, sie sagt aber auch: «Tinu, ein Mann, der tief am Boden lag. Aber nur kurz. Und dann beschloss er: «Jetzt werde ich das Leben feiern.» Das ihm dies bis zuletzt gelang, liegt daran, dass eine Gemeinschaft um ihn herum entstand. Leute, die mit ihm assen, einen tranken und ihn auch betreuten. Es sei zwar schwer gewesen, mit der Krankheit umzugehen, schliesslich denke man auch daran, wie man selbst reagieren würde, wenn man betroffen sei. Gleichzeitig hätten aber einfach alle das beste versucht.

ALS ist eine heimtückische, schlimme Krankheit. Ein Todesurteil für die Betroffenen, eine grosse Belastung für die Angehörigen. Darum ist «Kochen für Boss» aussergewöhnlich und eindrücklich zu gleich. Nicht nur, dass sich hier Menschen zusammenraufen. Nicht nur, dass sie im Angesicht des Todes feiern, sondern darum, weil sie den Mut finden, genau das zu tun.

www.leverdusoleil.ch

www.als-schweiz.ch