Viele Spitalpatienten sind körperlich und psychisch krank

Die so genannte Mittelmeer-Diät ist für Menschen mit Diabetes besonders gut geeignet. Eine pflanzenbasierte Kost wie die Mittelmeer-Diät sei eine gute Möglichkeit, den Zuckerstoffwechsel bei Diabetikern günstig zu beeinflussen, erklärte das Deutsche Institut für Ernährungsforschung (Dife) am Freitag in Potsdam.