Voll im Leben trotz Krankheit

In der ganzen Schweiz werden am 5. März 2017, dem "Tag der Kranken", Veranstaltungen und Aktionen durchgeführt. Mit dem Motto "Schau mich an: ich bin voll im Leben!" sollen Brücken gebaut werden zwischen Menschen mit einer Beeinträchtigung und Gesunden. Er möchte daran erinnern, dass in der Schweiz über 2 Millionen Menschen mit einer Krankheit oder Beeinträchtigung leben. Nicht immer ist dies auf den ersten Blick erkennbar. Für Betroffene ist es meist wichtig, so normal wie möglich zu leben, ohne Mitleid. Sie wollen trotz allem am Leben teilhaben, wie wir alle. Hinter dem Tag steht der gleichnamige Trägerverein, der die Bevölkerung einmal pro Jahr auf ein besonderes Thema aus dem Bereich "Gesundheit und Krankheit" sensibilisieren will.

Am schweizweit den Tag der Kranken finden auch im Kanton Basel-Landschaft Anlässe oder Aktionen zum Thema statt. In der Rubrik "Veranstaltungen" der Website www.tagderkranken.ch können sich Interessierte für konkrete Veranstaltungen anmelden oder einsehen, welche spezifischen Aktivitäten im Kanton Basel-Landschaft zum Tag der Kranken 2017 stattfinden.