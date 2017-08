Vorhofflimmern: Gefahr für das Hirn - Öffentlicher Vortrag in Basel

In der Schweiz sind etwa 100´000 Personen von Vorhofflimmern betroffen. Ihr Risiko, einen Hirnschlag zu erleiden oder an einer Herzinsuffizienz (Herzschwäche) zu erkranken, ist deutlich erhöht. Viele Patienten sind sich dessen nicht bewusst. Die Schweizerische Herzstiftung klärt an einer Vortragsveranstaltung am 22. August 2017 in Basel über die Gefahren und die Behandlungsmethoden dieser häufigsten Herzrhythmusstörung auf.