WHO lehnt Anti-Rauch-Stiftung von Philip Morris ab

Regierungen und Fachgemeinschaft sollten ebenfalls nicht mit der Stiftung "Foundation for a Smoke-Free World" kooperieren, riet die zu den Vereinten Nationen gehörende World Health Organization (WHO) am Donnerstag (Ortszeit) in New York.

Philip Morris hatte Mitte September angekündigt, die Stiftung in den kommenden zwölf Jahren mit jährlich rund 80 Millionen Dollar auszustatten.

Laut WHO wollte der Konzern die Weltgesundheitsorganisation bei der Kampagne mit ins Boot holen. Doch wegen "einer Anzahl klarer Interessenkonflikte", die sich aus der Finanzierung einer angeblichen Gesundheitsstiftung durch eine Tabakfirma ergäben, wolle die WHO nichts damit zu tun haben.

Philip Morris war zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. Stiftungsgründer Derek Yach, früher selbst für die WHO tätig, zeigte sich im US-Sender CNBC allerdings "tief enttäuscht" über die Ablehnung.