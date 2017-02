Waadt will Spitäler durch mehr häusliche Pflege entlasten

Kleine Herzpatientin aus Iran darf doch in USA einreisen

Nach der Aufhebung des Einreisestopps für Menschen aus dem Iran darf ein Kleinkind nun doch für eine lebenswichtige Operation in die USA einreisen. Die vier Monate alte Fatemeh Reshad und ihre Familie hätten Reisedokumente erhalten, teilte der Gouverneur von New York, Andrew Cuomo, am Freitag (Ortszeit) mit.