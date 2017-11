Wie bestimmte Darmbakterien das Immunsystem steuern

Simone Ludat-Geisseler neu in der Schmerzklinik Basel

Die Schmerzklinik Basel verstärkt ihr Ärzteteam durch Frau Simone Ludat-Geisseler, MSc. Die Schmerztherapeutin und Fachärztin für Anästhesiologie FMH hat ihre neue Tätigkeit am 1. November 2017 aufgenommen. Mit einem Master of Science in der interdisziplinären Schmerztherapie liegt ihre Spezialisierung u.a. auf der Behandlung chronischer Kopfschmerzen und Migräne.