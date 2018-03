e-Beratung für psychisch kranke Eltern

Sie setzen sich nicht nur mit ihrer Erkrankung auseinander, sondern auch mit den Fragen «Was bedeutet meine Krankheit für die Kinder?» und «Kann ich meiner Verantwortung als Mutter/Vater jetzt noch gerecht werden?». Das Institut Kinderseele Schweiz bietet jetzt eine anonyme e-Beratung für betroffene Eltern an. Dieses neue Angebot hat die Stiftung mit der fachlichen Unterstützung von Pro Mente Sana realisiert. Ab sofort betreiben die beiden Stiftungen eine gemeinsame e-Beratung durch Peers und Psychosoziale BeraterInnen.

«Ich leide seit über zehn Jahren immer wieder an schweren Depressionen. Mein Sohn war zwei Jahre alt, als ich krank wurde. Oft ist es mir fast unmöglich den Familienalltag zu bewältigen. Das schlechte Gewissen ist mein ständiger Begleiter. Ich frage mich, was das mit meinem Sohn macht.» So wie dieser betroffenen Mutter geht es vielen Eltern mit einer psychischen Erkrankung. Die meisten machen sich Sorgen um die Gesundheit ihrer Kinder und fühlen sich schuldig.

«Die Schwelle, sich Hilfe zu holen, ist für viele Eltern hoch», erklärt Alessandra Weber, Geschäftsleiterin des Instituts Kinderseele Schweiz. «Die betroffenen Eltern schämen sich und manche haben auch Angst, dass man ihnen die Kinder wegnimmt.» Darum bietet Kinderseele Schweiz ab sofort eine anonyme e-Beratung für psychisch kranke Eltern an. Mit diesem niederschwelligen Angebot gibt die Stiftung betroffenen Eltern und ihren Angehörigen die Möglichkeit, Bedrückendes zu erzählen und erste Antworten auf ihre Fragen zu finden.

Dank der Unterstützung von Pro Mente Sana

Das neue Angebot hat Kinderseele Schweiz in Kooperation mit Pro Mente Sana realisiert. «Wir bieten schon seit über drei Jahren anonyme e-Beratung für psychisch kranke Menschen an», erläutert Roger Staub, Geschäftsleiter von Pro Mente Sana. «Als uns das Institut Kinderseele Schweiz angefragt hat, ob wir es dabei unterstützen würden, eine solche Beratung speziell für psychisch kranke Eltern zu realisieren, haben wir sofort Hand dazu geboten.» Pro Mente Sana hat Kinderseele Schweiz fachlich beraten und ermöglicht, dass die Stiftung dasselbe e-Beratungstool nutzt. Die beiden Stiftungen arbeiten künftig im Bereich e-Beratungen eng zusammen. Während Pro Mente Sana allgemeine Fragen über psychische Krankheiten und Gesundheit beantwortet, kümmert sich Kinderseele Schweiz um Fragen rund ums Thema «Elternsein mit einer psychischen Belastung» oder «Kinder psychisch kranker Eltern».

Betroffene Eltern beraten andere betroffene Eltern

Beraten werden die Ratsuchenden  je nach Wunsch  von FachberaterInnen oder Peer- BeraterInnen. Die Peer-BeraterInnen waren einst selber von einer psychischen Erschütterung betroffen. Sie sind dadurch ExpertInnen durch Erfahrung, die nun ihr Wissen nutzen, um anderen hilfreich zur Seite zu stehen. Alle Peers von Kinderseele Schweiz sind zudem selber Eltern und wissen, wie schwierig und herausfordernd es sein kann, mit einer psychischen Belastung den Bedürfnissen der Kinder weiterhin gerecht zu werden.

Die anonymen Anfragen werden innert maximal drei Arbeitstagen beantwortet. Das Angebot eignet sich somit nicht für akute Notfälle.