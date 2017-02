Alpbewirtschafter wollen Schutzstatus von Wolf lockern

Innerhalb von drei Tagen seien im Tessin 45 Schafe auf gesicherten Weiden und in einem Stall gerissen worden, teilte der SAV am Donnerstag in einem Communiqué mit. Bereits im vergangenen Sommer habe es eine "rekordverdächtige Anzahl" Schafrisse gegeben.

Der SAV kritisierte deshalb das vom Bund ausgearbeitete Wolfskonzept und forderte, dass der Schutzstatus des Wolfs aufgeweicht wird.

Das Tessiner Amt für Jagd und Fischerei hält die SAV-Zahlen dagegen für zu hoch. Anfang Februar habe es in der Nordtessiner Leventina zwei Wolfsangriffe gegeben, bei denen 24 Schafe getötet wurden. Weitere Attacken seien nicht bekannt, teilte das Amt am Donnerstag auf Anfrage mit.

Laut dem Amt für Jagd und Fischerei steht die DNA-Analyse der Wolfsspuren noch aus. Sie wird von der Universität Lausanne angefertigt und soll in der kommenden Woche vorliegen.

Ebenfalls keine Neuigkeiten gebe es von der interkantonalen Kommission zum sogenannten Wolfsmanagement. Sie wurde bereits Anfang Februar in die Angelegenheit eingeschaltet. Ab 25 gerissenen Schafen sei es ihr vorbehalten, einen Abschuss des besagten Wolfs anzuordnen, hiess es beim Tessiner Amt für Jagd und Fischerei.