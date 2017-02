Australische Schnecke nach Naturforscher Attenborough benannt

Erleichterung bei hunderten freiwilligen Helfern: Nach einem Massensterben am Freitag konnten die am Wochenende an der Küste Neuseelands gestrandeten Grindwale gerettet werden. Rund 300 Meeressäuger waren am Sonntagabend (Ortszeit) auf dem Weg in tiefere Gewässer.