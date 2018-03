Biber-Exkursionen: Lernen Sie den grossen Naturförderer kennen!

Der Biber erlebt in der Schweiz seinen zweiten Frühling: Nachdem er ausgerottet wurde, leben heute dank erfolgreicher Naturschutzarbeit wieder etwa 3000 Biber in der Schweiz. Wie die einheimischen Nagetiere leben, was sie an Lebensräumen brauchen, wieso sie Bäume fällen oder warum sie als grosse Naturförderer gelten, erfahren Sie auf zwölf Exkursionen in der Deutschschweiz und auf einer Exkursion in der Westschweiz. Die Exkursionen sind kostenlos.