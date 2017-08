Umstrittene Auktion von Nashorn-Hörnern in Südafrika beginnt

In Südafrika hat am Mittwoch eine international umstrittene Online-Auktion von 264 Nashorn-Hörnern begonnen. Auf der Website verschwand der Countdown bis zum Start und wurde ersetzt durch den Hinweis: "Erste legale Rhinozeros-Horn-Auktion in Südafrika".