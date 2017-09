Bundesrat setzt sich für mehr Schutz gefährdeter Tiere ein

Die Vertragsstaaten beraten vom 22. bis 28. Oktober in der philippinischen Hauptstadt Manila über zusätzliche Massnahmen, um den Schutz der Tiere zu verbessern. Auch soll die Wirksamkeit der Umsetzung der Konvention beurteilt werden, wie das Umweltdepartement (UVEK) in einer Mitteilung schreibt.

Die Schweizer Delegation werde sich für eine verstärkte Zusammenarbeit und für eine verbesserte Überprüfung der Implementierung der Konvention engagieren, heisst es weiter.

Die Bonner Konvention wurde 1979 abgeschlossen. Die 124 Vertragsparteien müssen einerseits die am stärksten gefährdeten Arten schützen und andererseits Hindernisse aus dem Weg räumen, welche die Wanderungen der Tiere erschweren. Das Übereinkommen ist in der Schweiz seit 1995 in Kraft.