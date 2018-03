Das Geheimnis der Lisztäffchen

Gitana kam im Februar 2016 in den Zoo Basel. Ihre äusserlichen Geschlechtsmerkmale waren aber etwas ungewöhnlich. Eine Untersuchung der Chromosomen brachte Verblüffendes ans Licht: Gitana war ursprünglich ein Männchen, hat aber als Embryo noch im Mutterleib Stammzellen von seiner Zwillingsschwester übernommen. Diese haben Gitanas Gonaden (Geschlechtsdrüsen) «gebaut». So wurde das Männchen vermeintlich zum Weibchen. Ein „echtes“ Weibchen ist Gitana aber nicht. Ihre weissen Blutkörperchen sind zur Hälfte weiblich und zur Hälfte männlich.

Nach diesem Befund ging man im Zoo Basel davon aus, dass Gitana keinen Nachwuchs haben kann. Ihren für das Zuchtprogramm genetisch wertvollen Partner gab man in der Folge an einen anderen Zoo. Knapp fünf Monate später folgte die Überraschung: Gitana brachte zwei Junge zur Welt. Diese überlebten zwar nicht, aber der Beweis war erbracht: Obwohl Gitana ursprünglich ein Männchen war, kann sie Junge bekommen. Deshalb hat Gitana letzten November einen neuen Partner bekommen. Es ist Francisco (13), der aus Köln nach Basel kam. Jetzt kann man gespannt sein, ob es mit der Fortpflanzung klappt.

Kann Spuren von Bruder oder Schwester enthalten

Schon in den 1930er-Jahren fanden Wissenschaftler heraus, dass Krallenäffchen-Zwillinge (zu denen auch die Listzäffchen gehören) des Öfteren „genetische Mischwesen“ (Chimären) sind. Erst in neuester Zeit haben die Forscher aber die Methoden zur Verfügung, um dieses Phänomen genetisch zu erforschen. So fand man heraus, dass in praktisch allen Organen des Körpers Stammzellen von beiden Geschwistern in einem Krallenäffchen vereint sein können. Neueste Forschung zeigt, dass nicht nur das Blut oder die Leber, sondern auch Herz, Nieren, Lunge, Gehirn, Leber, Milz – eigentlich fast alle Teile des Körpers die Gene von Bruder oder Schwester enthalten können. Am erstaunlichsten war die Entdeckung, dass auch die Hoden oder Eierstöcke genetisch vom Geschwister stammen können, so wie es bei Gitana der Fall ist. Unter Säugetieren ist dieser Austausch einzigartig – normalerweise hat jedes Individuum seine eigenen Gene und diese sind in allen Zellen des Körpers gleich.

Spezielle Geschwister

Krallenaffen gebären- für Primaten untypisch - jeweils nicht eines, sondern fast immer zwei Junge. Diese Geschwister ähneln sich aufgrund des Stammzellentausches stärker als normale zweieiige Zwillinge. Stammzellen enthalten alle Gene, die als Baupläne eines Lebewesens dienen. Daher können Teile eines Äffchens genetisch von seinem Geschwister stammen. Noch spezieller ist Gitanas Fall: Da ihre Geschlechtsdrüsen von der Schwester stammen, werden ihre Jungen genetisch jene ihrer Schwester sein.