Der Amazonas ist gefährdet - und mit ihm der Flussdelfin

Zerstückelter und verschmutzter Lebensraum

Die vielen bestehenden und geplanten Wasserkraftwerke in den Fluss-Systemen des Amazonas bedrohen den Fortbestand der Flussdelfine. Denn die Staudämme, die für die Energieproduktion gebaut werden, zerstückeln und zerstören ihren Lebensraum. Zudem fallen viele Fische, von denen sich die Delfine ernähren, den Turbinen zum Opfer. Der WWF setzt sich deshalb für eine nachhaltige und schonende Nutzung der Wasserkraft ein. Hinzu kommt die Verschmutzung durch Goldwäscher, die vielerorts nach dem wertvollen Metall schürfen und so die Flüsse mit Quecksilber verschmutzen. Das Gift macht nicht nur den Delfinen zu schaffen, sondern dezimiert auch die Bestände ihrer Futterfische. Durch die intensive Fischerei in den Gewässern wird die Nahrungsgrundlage der Delfine weiter geschmälert und sie landen oft als Beifang in den Fischernetzen.

Das Ziel

Damit die Flussdelfine dauerhaft überleben, muss der Regenwald und der Amazonas-Fluss vor weiterer Zerstörung geschützt werden. Deswegen arbeitet der WWF in den Amazonas-Ländern seit vielen Jahren mit den Regierungen und lokalen Behörden zusammen. So konnten bereits wichtige Erfolge für den Schutz der Regenwälder erzielt werden.