Der Kollaps der Insektenbiomasse in Europa: Das Ausmass der Katastrophe wurde nun wissenschaftlich nachgewiesen

Eine Studie über die fliegenden Insekten von 63 Naturschutzgebieten in Deutschland hat gezeigt, dass die Gesamtmasse seit 1989 um 76% abgenommen hat. Die Wissenschaftler des entomologischen Vereins von Krefeld in Deutschland (Datensammlungen) und diejenigen der Universität Radboud in Nijmegen (statistische Analysen) haben in Zusammenarbeit mit den Wissenschaftlern der «Task Force Systemische Pestizide» insbesondere Prof. Dave Goulson (Vereinigtes Königreich), diese über fast dreissig Jahre gesammelten Daten, auswerten können.