Der Kuckuck ist noch durchtriebener als bislang bekannt

Die Wissenschaftler Jenny York und Nicholas Davies von der Universität Cambridge beschreiben, wie ein Kuckucksweibchen, nachdem es ein Ei gelegt hat, einen Teichrohrsänger durch ein Sperber-ähnliches Glucksen ablenkt. Der Sperber ist ein natürlicher Feind der häufigsten Wirtsvogelarten, die Kuckuckseier ausbrüten.

Während der Nestbesitzer durch den vermeintlich drohenden Sperber-Ruf abgelenkt ist, versteckt die Kuckucks-Dame ihr Ei in dem fremden Nest. "Dieses Sperber-ähnliche Glucksen erhöht den Erfolg des Parasitismus, denn die Aufmerksamkeit der Nestbesitzer wird von ihrem Gelege auf ihre eigene Sicherheit gelenkt", schreiben die Forscher im Fachmagazin "Nature Ecology & Evolution. "Damit ist es das Kuckucksweibchen, das zuletzt lacht."

Möglichst unauffällig

Der Brutparasitismus führt bei den meisten Tieren dazu, dass die Ersatzeltern ihren eigenen Nachwuchs zugunsten der ihnen untergejubelten Kinder vernachlässigen. Der Parasit muss bei seinem Vorgehen vom Wirt unbemerkt bleiben, denn ansonsten droht das fremde Ei aus dem Nest gestossen zu werden.

Der Kuckuck hat dieses System perfektioniert, etwa durch die Tarnung seiner Eier: So passt der Vogel deren Farbe an die Farbe der Eier des Wirtes an. Auch sei der Kuckuck extrem diskret und schnell beim Ablegen seines Eis in fremden Nestern, schreiben die Forscher. Deshalb hätten Wissenschaftler lange gegrübelt, warum der Kuckuck das Risiko des Auffliegens durch laute Glucks-Geräusche erhöhe.

Erfolgreiche Ablenkung

Die Forscher aus Cambridge verfolgten nun die Theorie eines gezielten Ablenkungsmanövers durch das Erzeugen von Angst. Für ihre Untersuchung spielten sie Teichrohrsängern Aufnahmen unterschiedlicher Vogelrufe vor. Während die Versuchstiere sich von den Rufen von Kuckucksweibchen und Sperbern ablenken liessen, ignorierten sie die Geräusche von Kuckucksmännchen und von Tauben.

Kuckucksmännchen geben die bekannten Rufe von sich, während die Gesänge von Kuckucksweibchen eine Ähnlichkeit mit dem "Kiii-kiii-kiii" von Sperbern aufweisen. Auch Meisen liessen sich in der Untersuchug von Kuckucksweibchen-Rufen ablenken. Ebenso wie Teichrohrsänger werden Meisen vom Sperber gefressen. Daraus schlossen die Forscher, dass beide Vögel beim Geräusch des Kuckucksweibchens das Herannahen eines Sperbers fürchten.