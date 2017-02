Der «Super Bowl» geht vor die Hunde

Der süsse Welpenevent wird seit 2005 jährlich vom amerikanischen Sender «Animal Planet» organisiert. Die Schnüggel spielen, ähnlich ihren menschlichen Berufskollegen, ein Footballspiel, das von Kommentatoren begleitet wird. Grosse Sportmomente darf man dabei allerdings nicht erwarten – jedoch ertappt man sich beim Zuschauen immer öfters, wie ein leises «jöö» über die eigenen Lippen hascht.

Alle «Spieler» in dem Teams «Ruff» und «Fluff» stammen aus Tierheimen. Bei den ganzen Dreharbeiten sind sowohl Veterinäre, wie auch Repräsentanten der «American Society for the Prevention of Cruelty to Animals» vor Ort, um dafür zu sorgen, dass es den kleinen Wauwaus auch gut geht.

Hier der Trailer zum grossen Sportereignis:

Insgesamt wird für das Welpenspiel rund 53 Stunden gefilmt, verteilt über durchschnittlich drei Tage. Dabei spielen auch nicht immer die gleichen Welpen. Im 2016 waren 49 Tiere mit dabei. In der Halbzeit bietet der «Puppy Bowl» jeweils Aufnahmen von spielenden Katzenbabies gezeigt.

Der «Puppy Bowl XIII» wird am Montagnachmittag amerikanische Zeit auf dem Sender Animal Planet ausgestrahlt und kann danach auf der Website des Senders nachgeschaut werden. Dort sind auch die vergangenen Ausgaben zu finden.