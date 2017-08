Die Urbanisierung lässt den Schmetterlings-Bestand schrumpfen

Unter der zunehmenden Urbanisierung leidet die Artenvielfalt. Wie stark die zunehmend versiegelten Flächen Schmetterlinge belasten, hat Estelle Rochat von der ETH Lausanne (EPFL) in der dicht besiedelten Region Marseille untersucht, wie die Hochschule am Montag mitteilte. Ihre Ergebnisse erschienen kürzlich im Fachblatt "Heredity".

Ihr Fazit: Je dichter bebaut eine Gegend, desto genetisch ärmer der Schmetterlings-Bestand und desto kleiner die Population. Zu diesem Schluss kommen die Forscherin und ihre Kollegen anhand von Computersimulationen und einer Sammlung genetischer Daten von Schmetterlingen aus der Region Marseille.

In Gebieten mit einem grossen Anteil versiegelter Flächen - also mit Strassen, Häusern und anderen Strukturen - war der Bestand demnach um 70 bis 90 Prozent kleiner als in weniger dicht bebauten Gegenden.

Genetisch verarmt

Auch die genetische Vielfalt nahm durch zunehmende Urbanisierung ab: Für die Schmetterlings-Art Pieris rapae ermittelten die Forscher, dass die genetische Vielfalt des Bestands auf dicht bebauten Flächen um 60 bis 80 Prozent abnahm, auf weniger dicht bebauten immerhin noch um 16 bis 24 Prozent.

Das Problem liege hauptsächlich in der Fragmentierung des Lebensraums: "Schmetterlinge in stark urbanisierten Gegenden hatten wenig Raum, sich zu bewegen und es war für sie schwieriger, anderen Schmetterlingen der gleichen Spezies zu begegnen, um sich fortzupflanzen", sagte Rochat gemäss der EPFL-Mitteilung.

Die Schmetterlinge in dicht bebauten Gebieten zeigten demnach einen hohen Grad an Blutsverwandtschaft, was ihre Anpassungsfähigkeit reduziere und ihre Überlebenschancen verschlechtere. Verheerend ist der zersplitterte Lebensraum besonders für solche Arten, die sich im Flug nicht besonders weit fortbewegen.

Zusammenhängende Grünflächen

Zwar würden bereits Dachgärten, Stadtgärten, Balkonpflanzen und Grünstreifen einiges dazu beitragen, dass der Lebensraum bestimmter Schmetterlinge nicht vollständig zersplittere und verschwinde, so Rochat weiter. "Ein nachhaltigeres Vorgehen wäre aber, wenn Stadtplaner den Einfluss eines neuen Gebäudes auf die Artenvielfalt beachten, bevor sie es bauen, oder Pläne für die Biodiversitäts-Regeneration erstellen."

Wichtig sei auch, die Grünflächen einer Stadt miteinander zu verbinden, betont auch Studienautor Stéphane Joost. Nur zusammenhängend stellen sie Bewegungskorridore für Schmetterlinge dar und können den Verlust an Artenvielfalt im urbanen Raum bremsen.