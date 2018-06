Es wird heiss – mit den Verhaltenstipps des Basler Kantonstierarztes entspannt durch den Hochsommer

Nicht nur Menschen leiden unter der Hitze, auch für Tiere können die heissen Temperaturen eine Belastung sein. Besonders Hunde, die ihre Körpertemperatur nicht durch Schwitzen regulieren, müssen sich abkühlen können. In der Stadt Basel gibt es nebst vielen Brunnen zwei ausgeschilderte Hundebadeplätze: am St. Alban-Rheinweg auf Höhe Floss (Grossbasel) und an der Solitude auf Höhe Tinguely-Museum (Kleinbasel). Bei längeren Aufenthalten in der Stadt oder Spaziergängen in der Natur nimmt man idealerweise einen Napf und Trinkwasser mit. Und auch Restaurationsbetriebe werden auf Anfrage gerne Wasser zur Verfügung stellen.

Vorsicht «Autofalle»

Auch ist daran zu denken, dass Tiere bei warmen Temperaturen nie unbeaufsichtigt in verschlossenen Räumen zurückgelassen werden, auch nicht für kurze Zeit. Denn bereits nach wenigen Minuten heizt sich der Innenraum eines Fahrzeugs auf. Bei 30 Grad Aussentemperatur steigt die Fahrzeuginnentemperatur nach 10 Minuten bereits auf rund 37 Grad an, nach 30 Minuten auf unerträgliche 46 Grad. Eine offene Autoscheibe oder ein schattiger Parkplatz schaffen dabei nicht genügend Abkühlung im Fahrzeuginnenraum. Zudem ist bei der Wahl der Schattenlage zu berücksichtigen, dass die Sonne wandert. Aber auch in den Parkhäusern und Tiefgaragen führen betriebswarme Automotoren, aufgeheizte einströmende Aussenluft und die hohe Luftfeuchtigkeit zu tropisch-stickigen Verhältnissen, die für das Tier im Innenraum eines abgestellten Fahrzeuges zu einer ernsthaften Gefahr werden können.