Gebärdensprache-beherrschender Orang Utan Chantek ist tot

Allerdings war er nach menschlichem Massstab steinalt und hatte Herzprobleme, wie der Zoo von Atlanta (US-Bundesstaat Georgia), wo Chantek seit 1997 lebte, am Montag mitteilte.

Chantek wurde in Atlanta geboren, wuchs aber im Rahmen eines Forschungsprojekts bei einer Anthropologin in Tennessee auf. Sie behandelte ihn wie ein Kind und brachte ihm die Amerikanische Gebärdensprache (ALS) bei.

2014 zeigte der öffentlich-rechtliche US-Fernsehsender PBS einen Dokumentarfilm über den "Affen, der das College besuchte" (The Ape Who Went to College". Laut dem Zoo von Atlanta kommunizierte Chantek auch dort häufig mit Hilfe der Gebärdensprache mit seinen Betreuern, zu denen er über die Jahre eine enge Bindung entwickelte.

Bei Fremden allerdings hielt er sich zurück. Mit ihnen nutzte er lieber Ausdrucksformen, die für Menschenaffen typischer waren.

Dem Zoo zufolge gelten Orang Utans ab einem Alter von 35 Jahren als "betagt". Chantek war demnach einer der "ältesten männlichen Orang Utans" in Nordamerika.