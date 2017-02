Giftige Tiere: Grössere Überlebenschance dank dem Einsatz von Gift

Im Meer vor Belize haben Forscher eine bis jetzt noch unbekannte Hammerhai-Art entdeckt, berichtete der World Wide Fund For Nature (WWF) am Mittwoch per Mitteilung. Dies zeige, wie dringend dieses einzigartige Gebiet in der Karibik mit dem längsten Barriereriff der nördlichen Hemisphäre, geschützt werden muss.