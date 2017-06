Giftköderfund in den Langen Erlen

Das Veterinäramt ruft zur Vorsicht auf. Die blau eingefärbten Giftköder sind vermutlich aufgrund der Gewitter in den vergangenen Tagen am Wiesenbord angeschwemmt worden. Die Köder sind identisch mit den Rattengiftködern, die in der Kanalisation ausgelegt werden.

Empfohlen wird, Hunde unbedingt an der Leine zu führen. Auch auf kleine Kinder soll besonders gut aufgepasst werden.

Die Polizei Basel-Stadt sucht das Ufer nach weiteren Ködern ab. Wenn ein weiterer Köder gefunden wird, gilt: Köder nicht berühren, sondern Fundstelle der Polizei (Tel 117) oder dem Kantonalen Veterinäramt (061 267 58 58) melden.