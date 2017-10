Kehrt der Fischotter definitiv zurück?

An der Aare wurden mit Hilfe von Fotofallen in den letzten Monaten regelmässig zwei Fischotterweibchen mit Jungtieren erfasst. Es handelt sich dabei um den vierten bestätigten Nachwuchs von wildlebenden Ottern in der Region Bern. Ausserdem wurde am Inn bei Samedan erstmals seit über 70 Jahren ein Fischotter mit einer Fotofalle nachgewiesen.