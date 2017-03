Kleine Münchner Eisbärin heisst Quintana

Genau so wie Menschen treffen Raben einander nicht nur im Heimatgebiet, sondern auch in der Ferne, fanden österreichische Forscher mit Kollegen heraus. Für solche Begegnungen ist es hilfreich, sich die Eigenschaften und sozialen Beziehungen der Artgenossen zu merken, was wohl die Intelligenz der Tiere in der Evolution förderte, erklären sie.