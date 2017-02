Kleinster Schweinswal kurz vor Ausrottung: Nur noch 30 Vaquitas

Vaquitas leben ausschliesslich im Golf von Kalifornien in Mexiko. Ihre einzige Bedrohung sind Fischernetze, in denen sie unabsichtlich gefangen werden und ertrinken. „Für den Vaquita ist es wenige Sekunden vor Zwölf. Um ein Aussterben zu verhindern, brauchen wir ein sofortiges, komplettes und zeitlich unbefristetes Fischereiverbot in seinem Lebensraum“, fordert Alice Eymard-Duvernay, Meeresexpertin beim WWF Schweiz. Entscheidend für den Erfolg eines derartigen Fischerei-Verbots ist allerdings ein konsequentes Vorgehen der mexikanischen und amerikanischen Behörden gegen den illegalen Fang des Totoaba-Fischs. Wenn Totoabas gefangen werden verenden viele Vaquitas in den Netzen als Beifang. Mit Schwimmblasen von Totoabas lässt sich verbotenerweise viel Geld verdienen, weshalb sie über die USA nach China geschmuggelt werden. Sie gelten dort als Delikatesse, für die Liebhaber bis zu 1000 Dollar pro Stück bezahlen.