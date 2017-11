Kutscher wird von seinen Pferden überrannt

Der Kutscher wollte die Pferde auf dem Hofplatz vor seinen Marathonwagen spannen, als diese aus unbekannten Gründen so sehr erschraken, dass sie durchbrannten, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Sonntag mitteilte. Mit dem Wagen im Schlepptau rannten die Tiere bis zum Ende der Umzäunung, kehrten aber um, als der Kutscher sie zu sich rief.

Um sie zu stoppen, stellte er sich den Pferden in den Weg, doch diese hielten nicht an und überrollten stattdessen den Mann. Danach rissen sich die Tiere von der Kutsche los und rannten in Richtung Dorfzentrum. Der Kutscher blieb verletzt am Boden liegen. Dorfbewohnern gelang es schliesslich, die Pferde aufzuhalten und sie unversehrt zurück in ihren Stall zu bringen.