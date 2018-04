Metamorphose: Lange Erlen mausern sich zum Zoo

Der Tierpark Lange Erlen steht vor vielen Veränderungen. Noch ist es ruhig, einige Spaziergänger freuen sich ab den klappernden Störchen und dem Pfau, der sein Rad schlägt. Doch es ist viel in der Mache. Der Erlen-Verein Basel zeigt, wie die im Jahr 2003 festgelegten Projekte realisiert werden. Und beweist: Der Tierpark wird zum Zoo.

Am 1. Mai 2018 wird der neue Spielplatz im Tierpark Lange Erlen eingeweiht. © barfi.ch

Am Tag der Arbeit sollte gespielt werden. Zumindest im Tierpark Lange Erlen, wo an diesem Tag der neue Spielplatz (barfi.ch berichtete) eingeweiht wird. Termingerecht kann einer der modernsten seiner Art in der Region, die «Spielaue», eingeweiht werden. «Wir sind im Schlussspurt, die letzten Belagsarbeiten stehen an», sagt Claudia Baumgartner, Geschäftsführerin des Erlen-Vereins und Nachfolgerin von Edwin Tschopp, der nach 25 Jahren den Erlen-Verein verlassen hat. «Wir freuen uns auf eine grosse Kinderschar, die bei hoffentlich schönem Wetter den Spielplatz einweihen wird.»

Claudia Baumgartner, neue Geschäftsführerin des Erlen-Vereins Basel und Carlos Mether, Präsident des Erlen-Vereins vor der «Spielaue». © barfi.ch

Die Kosten von rund 2,9 Mio. Schweizer Franken wurden zu zwei Dritteln via Mehrwertabgabefonds des Kantons übernommen, die Restsumme wurde durch diverse Spenden sowie der Defizitgarantie einer ungenannten Stiftung finanziert. «Wir mussten sehr viele Infrastrukturkosten tragen», erklärt Carlos Methner, der Präsident des Erlenvereins die hohe Summe. Zum Beispiel musste der alte Weiher trockengelegt werden, wir mussten neue Abwasseranlagen bauen und ein neues Konzept der Kanalführung erarbeiten.

Achtung, vorwärts – Spielspass!

Noch ist der Spielplatz leer, es ist sehr still. Dies soll sich ab dem 1. Mai ändern, wenn das neue Schmuckstück der Langen Erlen offiziell eingeweiht wird. «Wie es sich in Basel gehört mit einer Fasnachts-Clique und einer Ansprache von Regierungsrat Hans-Peter Wessels», sagt Carlos Methner. Der Spielplatz besticht durch ungewöhnliche Bauten, doch keine Sorge. «Er ist vom TÜV abgenommen und auch der Bodenbelag federt ab und sollte mögliche Stürze dämpfen», so Carlos Methner weiter. Einem Spielspass steht also nichts mehr im Wege.

Auch für die Kleinsten ein Platz

Hier entsteht Lebensraum für Insekten, Amphibien, Reptilien und Vögel. © barfi.ch

Weiter geht es in den Tierpark hinein. Nicht durch den Haupteingang, sondern links vorbei, wo ein neues Gatter in den nagelneuen Abschnitt des Tierparks führt, der jetzt noch im Entstehen ist. Zwischen dem Tierpark und der Wiese wurde ein Ersatz-Weiher angelegt. Denn durch den Bau der «Spielaue» wurde der alte Weiher trockengelegt. Daneben entsteht ein Paradies für Insekten, Amphibien, Reptilien und Vögel.

Einstieg in die Zucht

Hier werden am Sommer 2018 die Wisente zuhause sein. © barfi.ch

Die Anlage der Wisente wird vergrössert und um ein neu angelegtes Waldstück erweitert (barfi.ch berichtete). Im Herbst vergangenen Jahres begannen die Bauarbeiten und werden voraussichtlich im Sommer abgeschlossen sein. Die Kosten belaufen sich auf rund 1.1. Mio. Schweizer Franken. Mit dem neuen Waldstück können sich die Wisente endlich in ihrem gewohnten Habitat, dem Waldbereich, bewegen. Im Sommer möchte die Lange Erlen zusätzlich zwei Wisent-Damen und einen Stier anschaffen. «Damit können wir mit der Zucht in das Europäische Erhaltungszuchtprogramm für Wisente einsteigen», erklärt Tierparkleiter Bruno Ris.

Neuer Eingang

Der neue Eingang zum Tierpark © barfi.ch

Mit der Erweiterung erhält der Tierpark einen neuen Zaun neben dem Veloweg an der Wiese. Mit diesem Ausbau entschied man sich auch für neue Eingänge, die für mehr Sicherheit sorgen. Drehtüren sollen an jeden Eingang platziert werden und verhindern, dass die Tiere den Park verlassen. Es sei schon mal vorgekommen, dass sich zum Beispiel ein Pony auf und davongemacht habe, so Bruno Ris. Doch mit den neuen Anlagen und dem Ausbau haben die Tiere gar keinen Grund mehr, auf Entdeckungsreise ausserhalb des Tierparks zu gehen.

«Hoch hinaus» vom Adlerhorst

