Neue Clownfrösche am Amazonas entdeckt

Clownfrösche, deren Namen sich auf ihre auffällig schöne Färbung bezieht, sind im Amazonasbecken weit verbreitet. Bisher seien die neu entdeckten Populationen aber fälschlicherweise einer anderen Art zugeordnet worden, sagte Jansen. Die in Peru und Bolivien lebenden Frösche konnten erst mit Hilfe von DNA-Untersuchungen als eigenständig klassifiziert werden.

Nach Ansicht der Wissenschafter aus sechs Ländern, die dazu am Freitag eine Studie im Fachjournal "PlOS ONE" veröffentlichten, wird die Zahl der Froscharten am Amazonas unterschätzt. Auch vermeintlich verbreitete Arten müssten als gefährdet gelten.

Jansen forderte eine komplette Bestandsaufnahme, da die Region durch Abholzung und Klimawandel sowie der Suche nach Rohstoffen stark bedroht sei. In den vergangenen Jahrzehnten seien 810'000 Quadratkilometer Regenwald abgeholzt worden.