Nicht unterschätzen: Die kleinste Hunderasse der Welt

Trotz seines zierlichen Körperbaus ist der Chihuahua kein Schosshündchen oder ein in Handtaschen zu tragender Modehund, sonder ein äusserst lernfähiger und robuster kleiner Hund. Er wird, unter anderem in den USA, auch als Drogenspürhund eingesetzt. Die zwischen 1,5 und 3 Kilo wiegenden kleinen Vierbeiner erschnüffeln noch in weit entfernten, nur schwer zugänglichen, Winkeln die kleinste Menge Drogen.