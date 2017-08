Pferde bei der Armee möglicherweise an Druse erkrankt

Mehrere Pferde des Armee-Tier-Kompetenzzentrums in Bern, wo die 93 Pferde des mutmasslichen Tierquälers von Hefenhofen TG vorübergehend untergebracht worden waren, sind möglicherweise an Druse erkrankt. Die entsprechenden Analysen stehen noch aus, wie Kommandant Jürg Liechti in der SRF-Sendung "Schweiz aktuell" vom Montagabend sagte.